"Eto'o Beşiktaş'a gitse..."

AJANSSPOR ÖZEL - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Hakemlerin ar tniyetli olmadığını belirten Rıza Çalımbay, "Ben art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Bariz hataları oluyor. Geçen sezon Kasımpaşa'da Avrupa Kupalarına 2 puanla gidemedik hakem hatalarından 15 puanımız gitti. Hakem performansları yönünden bu yıl dibi görüyoruz. Beşiktaş maçındaki pozisyonu kursta gösterdiler fakat Beşiktaş maçında bu pozisyon es geçildi. Hakem arkadaşlarımız çok etkileniyor. Anadolu takımlarına karşı hata yaparsanız ses getirmiyor hadi büyük takımlara yapsınlar. Basından ve taraftardan çok etkileniyor. Genelde herkesin çok canı yanıyor. Maçı kaldırabilecek hakemlere vermemiz gerekiyor. Hakem arkadaşlarımızın iletişimi iyi değil bunu geliştirmeleri lazım" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BU TAKIMIN İYİ YERE GELECEĞİNİ ANLADIM

Antalyaspor'un yakaladığı ivme ile ilgili soruya ise Çalımbay, "Göreve başladığımızda krizin olduğunu biliyorduk. Kasımpaşa'daki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldık. Ben ve ekibim bu tarz çok kulüp çalıştırdık. İlk 2 maçımızdan sonra herkesin hala kafasında soru işareti vardı. Beşiktaş maçının ilk yarısındaki oyunumuz beni kamçıladı. Kayseri'de ilk galibiyetimizi aldık. Eto'o eski formuna döndü. Burada herkes, biz, yönetim ve taraftar bütünleşti. Son 13 maçı kazanıp hedefimize devam etmek istiyoruz" şeklinde cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'A GİTSE KENDİ ADINA SEVİNİRDİM

Eto'o'nun Çin'e transfer olacağı yönündeki iddialarına ise deneyimli hoca, "Eto'o için devre arasında Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Eto'o gitmek istemedi. Beşiktaş'a gitse kendi adına sevinirdim. Şu anda Eto'o'nun gideceğine inanmıyorum. Çin'den maddi anlamda iyi bir teklif gelirse kulübün menfaati doğrultusunda konuşulabilir" diye konuştu.

Rıza Çalımbay, "Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Ligin ikinci yarısı çok farklı oluyor. Dikkat etmek lazım. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Gelecek sezon yukarılara oynayan bir takım oluşturmak" dedi.

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