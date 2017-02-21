Eto'o yine o listede!

AJANSSPOR - Fransa'da yayın yapan France Football Dergisi, geçen haftaya damga vuran 5 Afrikalı oyuncuyu belirlerken, listede Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya da yer verdi.

Eto'o'nun bir kez daha takımı için belirleyici olduğu, Karabükspor maçında takımının golünü kaydettiği ve Süper Lig'deki 18. maçında 9. golünü attığı belirtildi.

Süper Lig'in en golcü 4. ismi olan Kamerunlu yıldızın takımının Aralık ayının ortasından bu yana süren yenilmezliğinde ve Antalyaspor'un 5. sıraya çıkmasına yardımcı olduğu vurgulandı. Antalyaspor'un Avrupa potasının iki puan gerisinde olduğu kaydedildi.

10 Mart'ta 36. doğum gününü kutlayacak olan Eto'o için yaşının, performansını ve verimliliğini etkilemediği ifade edildi.

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