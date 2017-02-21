Fenerbahçe ilk kez bu kadar geride!

AJANSSPOR - Süper Lig'de 21. haftanın tamamlanmasının ardından lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 10'a çıkan 4. sıradaki Fenerbahçe, son 10 sezondaki en kötü performasına imza attı.

Son 10 sezona bakıldığında Fenerbahçe 21. haftalar itibariyle ilk kez zirvenin 10 puan gerisine düşerken, ikinci kez kendisine 4. sırada yer buldu.

Fenerbahçe'nin son 10 sezonda sadece 2013-14 sezonunda 21. haftayı zirvede kapatması dikkat çekerken, sarı lacivertliler bu sezon olduğu gibi 2008-09 sezonunda da lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, 2012-13 sezonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3. sırada yer alırken; kalan 6 sezonda zirvenin yalnızca 2 puan gerisine düştü.

İşte Fenerbahçe'nin son 10 sezondaki 21. hafta performansı

Yasal uyarı: Kaynak gösterilmeden kullanılamaz