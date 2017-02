''Fenerbahçe'de oynamak avantaj ve dezavantaj...''

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol dünyasına erken girişinin kendisi adına hem avantaj hemde dezavantaj olduğunu söyleyen Recep Niyaz, "Fenerbahçe'de profesyonel olmak bana ciddi anlamda fayda sağladı fakat bunun dezavantajı da oldu.

İnsanlarda bir tıkanmışlık ve bıtkınlık var. Hala daha genç oyuncu mu diye. Ben ilk defa profesyonellik deneyimimi Fenerbahçe'de yaşadım. Bunun da bana önemli katkıları oldu" dedi.

"AYKUT KOCAMAN VE HİKMET KARAMAN BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Kariyerinde Aykut Kocaman ve Hikmet Karaman gibi ülkemizin önemli teknik adamlarıyla çalıştığını belirten Niyaz, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisinde Türkiye'nin en iyi hocalarından biriyle çalıştım. Aykut Kocaman hocam bana çok büyük şeyler kattı. En büyük avantajlarımdan bir tanesi de Aykut hocadan sonra, ikinci Süper Lig deneyimimi Türkiye'de artık bu işin ustası olmuş Hikmet Karaman ile yaşıyor olmam. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum genç yaşta ikinci kez Süper Lig forması giydiğim için. İnşallah Hikmet Karaman gibi bir şansı iyi değerlendirip iyi bir sıçrama yaparım" diye konuştu.

"MODRİC OLMAK İÇİN ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Hikmet Karaman'ın kendisini Real Madrid'in yıldız oyuncusu Modric'e benzetmesiyle ilgili olarak ise 21 yaşındaki oyuncu, "Hikmet Karaman gibi bir hocanın böyle bir benzetmede bulunması çok çok güzel bir şey. Gelişimim için yardımcı olabileceğini devamlı söylüyor. Modric seviyesinde futbol oynamak çok üst seviyede bir şey. Bunun için önümde uzun bir yol var. Gelişmem gereken çok şey var bunları adım adım yapacağım" ifadelerini kullandı.

"FİZİK GÜCÜMÜ 5 SENE SONRADA 10 YIL SONRADA EKSİK GÖRECEKLER"

Fizik gücünün zaman zaman eleştirilmesiyle ilgili ise Recep Niyaz, "Ben fiziksel gücümü şimdi değil beş sene sonrada eksik göreceğim on sene sonra da eksik göreceğim. Beş sene sonra da eksik görecekler on sene sonra da eksik görecekler. Ne fizik anlamında ne teknik anlamda ne beyin olarak yeterliyim. Futbol her geçen gün gelişiyor biz de buna ayak uydurmalıyız" açıklamalarında bulundu.

"8 NUMARA POZİSYONUNDA ÇOK KEYİF ALIYORUM"

"Denizlispor'da oynadığım zaman serbest oynuyordum. Hikmet hocam beni 8 numara oynattı. Bu bölgeye adapte olunca kendimi bu bölgede daha rahat hissettim. 8 numarada daha çok keyif aldığımı düşünüyorum.

"GOL YOLLARINDA BECERİKSİZİZ"

"Bununla ilgili çok fazla düşünceye girmeye gerek yok. Tek bir düşüncemiz var bizim Kayserispor maçını kazanmak. Ligdeki durumumuzu hak etmiyoruz. Oynadığımız her maçta rakiplerimize üstünlük sağladık. Her maçta 2-3 tane net pozisyonumuz var. Her arkadaşım gol pozisyonuna girdi ama biraz beceriksiziz bu konuda.

Kayserispor maçı ile birlikte nefes alacağımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah anlımızın akıyla bu maçın üstesinden geliriz. Sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Anadolu kulüplerini konuşuyorsunuz. Ülke futbolunun sadece dört büyük takımdan ibaret olmadığını gösteriyorsunuz"

