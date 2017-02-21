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Fenerbahçe'den bilet fiyatı isyanı!

Tarih21 Şubat 2017 , 18:48

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Fenerbahçe'den bilet fiyatı isyanı!

AJANSSPOR - Süper Lig'de 26 Şubat Pazar günü yapılacak Gaziantepspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarken, sarı lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Ev sahibi ekip taraftarları için en düşük bilet fiyatı 15 TL olarak belirlenirken, Fenerbahçeli taraftarlara ise 100 TL olarak belirlendi.

Sarı lacivertli taraftarlar kendileri için belirlenen 100 TL'lik bilet fiyatına tepki gösterdi.

İşte bilet fiyatları

1. Kategori 150,00 TL
2. Kategori 100,00 TL
3. Kategori 80,00 TL
4. Kategori 30,00 TL
5. Kategori 15,00 TL
Misafir 100,00 TL


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