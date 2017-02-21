Fenerbahçe'den flaş karar!

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden ve şampiyonluk şansını çok büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de taşlar da yerinden oynamaya başladı

Gelecek sezon takımda radikal bir değişim planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, Volkan Demirel'le ilgili flaş bir karar aldı.

Emre Belözoğlu,Selçuk Şahin, Pierre Webo, Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül gibi yaşı ilerlemiş isimlerle sözleşme yenilemeyen Kanarya'da, bu kervana kulübün son dönemdeki sembol ismi Volkan Demirel de ekleniyor.

Yönetim, son yıllarda performansıyla çok eleştirilen 36 yaşındaki tecrübeli kalecinin, sezon sonu bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Aralıksız 15 yıl Sarı-Lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel'e gelecek sezon Fenerbahçe kalesi teslim edilmeyecek.

Başkan Aziz Yıldırım'ın da kulübün mihenk taşlarından biri olan Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmemesi kararına katıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, daha önce Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi Volkan'a da kulüpte saha dışında bir görev teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Volkan Fenerbahçe'ye 2002-203 sezonunda Kartalspor'dan transfer olmuştu.

Habertürk