Fenerbahçe'nin gündemi Krasnodar!

Fenerbahçe; Galatasaray ve Başakşehir’in takıldığı haftada evinde Kasımpaşa’yı yenemedi. Takımın pozisyona bile girememesi, hem Advocaat hem de yönetimi kızdırdı. Ancak Krasnodar maçı düşünülerek, takıma şimdilik herhangi bir tepki gösterilmedi.



Sarı-Lacivertliler, ligde rakiplerinin ikramlarını bir bir geri çevirmeye devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray mağlup olurken, 10 kişi oynayan Bursa’dan 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu hafta da hayal kırılığı yarattı. Başakşehir ve Galatasaray bu kez berabere kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, arayı kapama fırsatını yine kullanamadı. Kanarya, kendi taraftarı önünde ligin güçsüz ekiplerinden Kasımpaşa’yı yenemezken, ortaya konulan kötü futbol da büyük tepki çekti.

Moral konuşmaları yapılacak

Aziz Yıldırım’ın, takımın kendi sahasında pozisyona bile girmemesine çok sinirlendiği ve bu konuyla ilgili olarak yakın çevresine yakındığı kaydedildi. Advocaat da oyuncularının mücadelesinden memnun olsa da etkisiz futbol nedeniyle takıma tepkiliydi. Ancak futbolculara bu konuyla ilgili bir yaptırım uygulanmadı. Nedeni, yarın oynanacak Krasnodar mücadelesi. Yönetim ve teknik heyet, Rus ekibiyle yapılacak rövanşı düşünerek oyuncuların moralini daha fazla bozmamak adına şimdilike sessiz kalmayı tercih etti.

Ters bir sonuç çıkarsa...

Ligde kötü günler geçiren Sarı-Lacivertliler için Avrupa Ligi’nde yola devam etmek çok önemli. Bu nedenle rövanş öncesi takıma moral ve motivasyon konuşmaları yapılacak. Ancak Krasnodar rövanşında da ters bir sonuç alınması halinde, yönetim ve teknik ekip radikal kararlar alacak. Yeterli performansı ve özveriyi göstermeyen futbolculara ağır cezalar verilmesi gündeme gelecek.



Kaynak : Fanatik