Galatasaray derbilerde favori değil!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın, başkan Dursun Özbek döneminde yapılan 8 derbide iddaa tarafından favori olarak gösterilmemesi dikkat çekerken, sarı kırmızılılara 27 Şubat'ta yapılacak Beşiktaş derbisinde de ezeli rakibi ile aynı oran verildi.

Sarı kırmızılılar, geçen sezon evinde oynadığı Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde favori olarak gösterilmezken, Fenerbahçe ile yaptığı Türkiye Kupası finali ve Beşiktaş ile yaptığı Süper Kupa finalnde de favori olarak gösterilmedi.

İşte o maçlar ve oranlar

25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray / Galatasaray'a açılan oran: 3.20

14.12.2015 Beşiktaş - Galatasaray / Galatasaray'a açılan oran: 2.70

13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe / Galatasaray'a açılan oran: 3.20

08.05.2016 Galatasaray - Beşiktaş / Galatasaray'a açılan oran: 3.90

26.05.2016 Galatasaray - Fenerbahçe / Galatasaray'a açılan oran: 3.00

18.08.2016 Beşiktaş - Galatasaray / Galatasaray'a açılan oran: 3.00

24.09.2016 Beşiktaş - Galatasaray / Galatasaray'a açılan oran: 3.00

20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray / Galatasaray'a açılan oran: 3.50

27.02.2016 Galatasaray - Beşiktaş / Galatasaray'a açılan oran: 2.30

Yasal uyarı: Kaynak gösterilmeden kullanılamaz