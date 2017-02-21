Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray'dan Bruma'ya ceza

Tarih21 Şubat 2017 , 16:59

Yorum
Galatasaray'dan Bruma'ya ceza

Galatasaray'da yeni teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya verilecek ceza belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya, 70 bin avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Portekizli oyuncu, Igor Tudor'la yaşadığı gerginlik nedeniyle ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me