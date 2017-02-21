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Galatasaray'dan Bruma'ya ceza
21 Şubat 2017 , 16:59
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da yeni teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya verilecek ceza belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya, 70 bin avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Portekizli oyuncu, Igor Tudor'la yaşadığı gerginlik nedeniyle ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.
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