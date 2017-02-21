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Hamzaoğlu'nda flaş Fenerbahçe açıklaması!
21 Şubat 2017 , 13:52
Dick Advocaat ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de ‘3 kupalı’ teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun adı ciddi bir şekilde anılırken, sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yeni sezon için Aykut Kocaman’la beraber Hamza Hamzaoğlu’nun kapısını çalacağı iddia edildi.
GALATASARAY TUDOR İLE ANLAŞIYORSA...
’Fenerbahçe Hamza Hamzaoğlu ile anlaşacak’ iddialarından sonra deneyimli teknik adam StarSpor’a çok önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray’a mâl olmuş biriyim bizi sevenleri üzmeyelim’ düşüncesine sahip olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, Tudor’un sarı kırmızılı kulübe imza atmasından sonra bu düşüncesini değiştirdiğini, Fenerbahçe camiasına gerçekten sıcak baktığını söyledi.
İşte Hamza Hamzaoğlu’ndan Fenerbahçe açıklaması…
BEN GALATASARAY'DA VE BURSA'DA KÜÇÜKKEN FENERBAHÇELİYDİM AÇIKLAMASINI YAPMIŞTIM
Beni Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakıştırdıkları için teşekkür ederim ama oranın hocası bana göre Aykut Kocaman’dır. Eğer Aykut hoca Konyaspor’da devam edecek ve Fenerbahçe Kulübü bana bir teklifle gelirse tabi ki sıcak bakarım. Aslında geçtiğimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray camiasına mâl olmuş biriyim, bizi sevenleri üzmeyelim’ düşüncesi içerisindeydim fakat boşta olmama ve Galatasaray ile büyük başarılar yakalamama rağmen başka bir teknik adamla anlaşılması beni açıkçası kırdı. Artık fikrim gerçekten değişti, sonuçta profesyonel insanlarız ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe’den böyle bir teklif alırsam sıcak bakabilirim.
YURT DIŞI DA OLABİLİR
Türkiye’de birçok takımı çalıştırdım ve hemen hemen hepsinde belli bir başarı yakaladım, yurt dışı tekliflerine daha sıcak bakıyorum. Bir Almanya, bir İtalya ya da bir Fransa olabilir"
Star
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