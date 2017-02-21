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"Kayserispor maçı çok önemli"
21 Şubat 2017 , 16:45
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un forveti Ahmet İlhan Özek, maçı kazanıp ligde rahat bir nefes almak istediklerini söyledi.
Ahmet İlhan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ligin 21. haftasında cumartesi günü kendi sahalarında Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti.
Maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Ahmet İlhan, "Haftalardır sonuca yansıtamadığımız ataklar oluyordu. İyi oynayıp galip gelemiyorduk. Bir şekilde gol yiyorduk. Galatasaray karşısında 1-0 geriye düştük. İkinci devre üstün oynadık. 1-0 geriden gelip de 1-1'lik bir skor, şampiyonluğa oynayan Galatasaray'a karşı güzel bir sonuç oldu." diye konuştu.
Ligin 22. haftasında yapacakları maçı değerlendiren Ahmet İlhan, "Kayserispor ile 9 puanlık bir maç oynayacağız. Alt sıraları ilgilendiriyor. Bu maç bizim için çok önemli. Takım olarak bunun bilincindeyiz. İnşallah maçta seyircimizin desteği ve iyi bir oyunla 3 puan elde edip rahat bir nefes almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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