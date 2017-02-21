Konyaspor başkanı açıkladı!

Konyaspor yönetimi, Aykut Kocaman'ı takımda tutmak adına iki yıllık resmi teklif yaptı. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, bugün gündüz saatlerinde Aykut Kocaman hakkında yaptıkları açıklamalarla ilgili konuştu. Ahmet Şan, A Spor canlı yayınında konuya açıklık getirirken Aykut Kocaman'a iki yıllık yeni sözleşme teklif ettiklerini duyurdu.

İşte Ahmet Şan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Aykut Kocaman gibi çok değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Fenerbahçe puan kaybettiği için Aykut Kocaman'ın ayrılacağı yönünde senaryolar yazılıyor. Fenerbahçe her puan kaybettiğinde Aykut Kocaman gündeme geliyor. Resmi siteden yaptığı açıklama, hocamızla yaptığımız görüşmeden sonra yapıldı. Aykut Kocaman'a iki yıllık sözleşme teklif ettik, haftaya cevap vereceğini söyledi. Hocamıza takımla ilgili olarak istediği tedbiri alması konusunda açık çek veriyoruz"

Atiker Konyaspor'un açıklaması kafaları karıştırmıştı...

"Yönetim kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu, hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır"

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın bazı tedbirleri alma gereksiniminin doğduğunu ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inandıklarını bildirdi. Gün içerisinde yapılan ikinci açıklamada ise Kocaman'a destek mesaj verilmişti...

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, lig maratonunda her takımın zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar yaşayabileceği ifade edildi.

Yeşil-beyazlı ekibin de böyle bir süreçten geçtiği belirtilerek, bu dönemin uzun vadeli olmadığı düşüncesi aktarıldı.

Açıklamalarda şu görüşlere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadro ile ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir."

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istenildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Layık olduğumuz yerlere geleceğimizden herhangi bir şüphemiz yoktur. Kalan maçlarımızın tamamında hırsımızı, isteğimizi sahaya yansıtarak, o asil formanın hakkını verecek futbolcularımızla, çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğimizin bilinmesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KOCAMAN'A DESTEK

Teknik direktör Kocaman'ın, Atiker Konyaspor camiasının çok önemli bir değeri olduğuna işaret edilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu, hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır." denildi.



Kaynak : Fanatik