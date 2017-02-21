Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kısa bir süre önce başlayan Konyaspor antrenmanına çıkmadı. İdmanda teknik adamı göremeyen futbolcular şaşkın. Yöneticiler telefon trafiğine başladı.

Ahmet Şan başkanlığındaki Konyaspor yönetimi dün yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın kötü gidişatla ilgili tedbir alması gerektiğini duyurmuşlardı.

Tepki alan bu açıklamanın ardından Konyaspor yönetimi bir açıklama daha yaparak, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un bir değeri olduğunu savunmuştu.

(Fanatik)