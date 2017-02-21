- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Konyaspor'da "Kocaman" gelişme!
21 Şubat 2017 , 18:12
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kısa bir süre önce başlayan Konyaspor antrenmanına çıkmadı. İdmanda teknik adamı göremeyen futbolcular şaşkın. Yöneticiler telefon trafiğine başladı.
Ahmet Şan başkanlığındaki Konyaspor yönetimi dün yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın kötü gidişatla ilgili tedbir alması gerektiğini duyurmuşlardı.
Tepki alan bu açıklamanın ardından Konyaspor yönetimi bir açıklama daha yaparak, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un bir değeri olduğunu savunmuştu.
(Fanatik)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller