N'Doye'a kutlama

Trabzonspor'da Senegalli futbolcu Dame N'Doye'un doğum günü kutlandı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan bordo-mavili takımın, idmanın ardından N'Doye'un doğum günü için düzenlenen kutlamada bir araya geldiği belirtildi.

Senegalli futbolcunun, 32. yaş günü için hazırlanan pastayı keserek, takım arkadaşları ve teknik heyete ikram ettiği kaydedildi.

N'Doye'un, kutlama nedeniyle büyük mutluluk duyduğu ifade edildi.