"Nereye giderse gitsin!"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor’da yayınlanan Spor Servisi programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



Demirkol’un yaptığı açıklamalardan en çok dikkat çekenler şu şekilde :



3 Temmuz süreci hakkında…

“Bu dava ortaya çıktığını da hepimiz için yeni bir şeydir. Bütün Türkiye bunu şike davası olarak gördü Fenerbahçe Kulübü buna itiraz etti. Ben de kendi adıma şunları söyledim, söylüyordum da bu böyle olabilir ama mücadeleyi devam ettirirken geri kalan işleri unutmamak gerekiyor.”



Fenerbahçe’nin asli işleri…

“1 milyon üye projeleri hep buralarda konuşuldu. Fenerbahçe 6 senedir bunun sıkıntısını çekiyor. Kolay değil insanın böyle bir derdi varken başka işlerle uğraşması cidden zor ama Fenerbahçe'nin asli işleri de var.”



Fenerbahçe’ye eleştiriler

“Bu asli işleri doğru bir şekilde devam ettirmesi gerekir. Bu nedir futboldur. Fenerbahçe futbol organizasyon yanlış işliyor. Bu karar verilecekti zaten o noktadayız. Bunun yanında öbür işi halledebilmek lazım. Fenerbahçe burada işi götüremedi kolay değil ama götüremedi. Fenerbahçe'nin bir an önce asli işini yapabilmesi gerekiyor.”



Tribünlerdeki doluluk oranları

“Basketbol seyircisi futbol seyircisini geçmiş durumda bu kabul edilemez. Fenerbahçe bir spor kulübüdür ama futbol markasıdır. Ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. 3 Temmuz sürecini çözmek istiyorlar haklılar ama asıl işinden kopmamalıdır.”



Advocaat giderse gitsin!

“Dünya Kupası'na gidecek takımlar özellikle Rusya... Neden izlemeye gitsin Advocaat ben boştayım gidip çalıştırabilir diye anlıyorum ben. Advocaat konusu değil bu bir Fenerbahçe konusu... Fenerbahçe bu ülkenin en büyük pırıltısıydı. Gösterişli bir yer, gösterişli oyuncular oynatır her zaman başarılı olamaz. Galatasaray o dönem aldı gitti ama Fenerbahçe bir transfer yapar ortalık yıkılır. Bu pırıltının geri gelmesi lazım.”



Sürekli sakatlanan bir oyuncuyu…

“Fenerbahçe Alper'i Lens'i aramaz. Sürekli sakatlanan, kiralık gelmiş bir oyuncuyu aramaz Fenerbahçe... Mutludur, herkesin yüzü güler, pırıl pırıl bir yerdir.”



“Nereye giderse gitsin”

“Fenerbahçe bunlarla uğraşmaz, bana ne nereye gidecekse gitsin ya... Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlayalım. Rıdvan, Oğuz bunlar 7 yediler ama mutlu takımdı gelip Galatasaray'ı yeniyordu 103 golle şampiyon oldular. Fenerbahçe'yi hatırlamak lazım.”



Kaynak : Hürriyet