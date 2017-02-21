Podolski o isme sahip çıktı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, Joachim Löw'e sahip çıktı.

11 Freunde dergisine özel bir röportaj veren yıldız oyuncu, son dönemde Alman Milli Takımı'na seçtiği oyuncular eleştiri konusu olan Löw'ü, kendi oynadığı dönemden örneklerle savundu. Milli takım 10-12 kişilik bir iskeleti olması gerektiğini belirten Podolski, "Biz bu sayede başarılı olduk çünkü takım kimyası harikaydı. Löw'e yapılan bu eleştirilere anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

Alman oyuncu kendisini en çok etkileyen turnuva olarak ise 2006 Dünya Kupası'nı gösterdi: "Birçok harika turnuvada boy gösterdim ama Almanya'daki atmosfer gibisini yaşamadım."

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