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Riekerink'in gözü yönetimde!

Tarih21 Şubat 2017 , 08:46

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Riekerink'in gözü yönetimde!

Galatasaray’la yolları ayrılan Jan Olde Riekerink, hâlâ yönetimle anlaşma sağlayamadı. Alacaklarının sezon sonuna kadar olan bölümünü almak isteyen Hollandalı çalıştırıcı, önümüzdeki günlerde idarecilerle bir araya gelecek.

Altyapıdaki görevine devam etmesine de izin verilmeyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, mutabakat sağlanamazsa kulübü FIFA’ya şikayet etme hakkına sahip. Galatasaray Yönetimi ise çok daha uygun bir anlaşma bedeliyle işi bitirmek istiyor.

Kaynak : Fanatik

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