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Rodallega şaşırttı!
21 Şubat 2017 , 10:58
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
İlk 11 siftahı yapan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 5’i isabetli 9 şutta golü bulamadı. 5 net pozisyonu harcadı.
Bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor'a transferinin ardından Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olan 31 yaşındaki forvet, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde yer aldı.
3. dakikada Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Haydar Yılmaz ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, Haydar yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Bu net pozisyonu değerlendiremeyen 31 yaşındaki tecrübeli forvet, 5 isabetli şutta golü bulamadı. 5 de net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Rodallega maç sonu şanssızlıktan yakındı.
Kaynak : Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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