Şenol Güneş'e yeni sözleşme!

Beşiktaş Yönetimi futbol takımını 4 yıl daha Şenol Güneş'e emanet etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi Şenol Güneş ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Güneş teklifi kabul etmesi durumunda 2021 yılına kadar siyah beyazlı takımın başında kalacak.

Yönetim kurulu tecrübeli çalıştırıcıya 2021 yılına kadar devam edecek yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Siyah beyazlılar geçen sezon başında Güneş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele yapmıştı. Yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 1 yıllık opsiyon geçersiz olacak ve 2017 Haziran ayından başlayacak 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek.

Kısa süre içinde Şenol Güneş'e resmi teklifi iletecek olan yönetim, deneyimli çalıştırıcının yanıtına göre harekete geçecek. 64 yaşındaki teknik adamın teklifi kabul etmesi durumunda resmi imzalar bu sezon tamamlanmadan atılacak.

Geçen sezon siyah beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması ve görev süresini tamamlaması halinde Beşiktaş tarihinin en uzun görevde kalan teknik adamlarından biri olacak. En son Gordon Milne 1987-1993 yııları arasında 6 sezon siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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