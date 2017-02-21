Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

21.02.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı. Süper Lİg'den 3 kulüp PFDK'Ya sevk edildi.

BURSASPOR Kulübü futbolcusu DENİZ YILMAZ'ın 17.02.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



PFDK'nın diğer sevkleri şöyle;

4- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 17.02.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi DENİZ COŞKUN ZEREN'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MANİSASPOR Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi GÜRKAN ASLAN'ın 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SAYIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERCAN PAMUK'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu IGORS TARASOVS'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu NEMANJA TOMIC'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın 19.02.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BALIKESİRSPOR Kulübü görevlisi MUTTALİP BOZCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 20.02.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-OFSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET KOCA'nın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- 1461 TRABZON Kulübü futbolcusu ALİ KUCIK'ın 19.02.2017 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AYDINSPOR 1923 Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KARŞIYAKA Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARŞIYAKA Kulübü idarecisi ATİLLA GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SARIYER Kulübü antrenörü OĞUZ DAĞLAROĞLU'nun 19.02.2017 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-SARIYER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SARIYER Kulübü teknik sorumlusu BAHRİ KAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü futbolcusu KERİM BÖLÜK'ün 19.02.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu NAMIK ALTINSOY'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KEMERSPOR 2003 Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in 18.02.2017 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- DERSİMSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR-DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- DERİNCESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü/kaleci antrenörü RAHMİ AVCI'nın 19.02.2017 tarihinde oynanan DERİNCESPOR A.Ş.-YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- TİRE 1922 SPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ORDUSPOR Kulübü futbolcusu ÖZGEN ERDEM'in 19.02.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YAŞAR GÜVENLİ'nin 19.02.2017 tarihinde oynanan DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- MALTEPESPOR Kulübü antrenörü ŞEREF ÖZŞAN'ın 19.02.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-MALTEPESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.