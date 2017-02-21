Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor'a kötü haber!

Tarih21 Şubat 2017 , 11:47

Yorum
Trabzonspor'a kötü haber!

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Durica 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Slovakyalı stoperi Jan Durica'dan kötü haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Durica 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'un önümüzdeki 4 lig maçı şöyle:

Atiker Konyaspor (D)

Karabükspor

Akhisar Belediyespor (D)

Galatasaray

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me