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Trabzonspor'a kötü haber!
21 Şubat 2017 , 11:47
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Durica 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Slovakyalı stoperi Jan Durica'dan kötü haber geldi.
beIN Sports'un haberine göre; Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Durica 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'un önümüzdeki 4 lig maçı şöyle:
Atiker Konyaspor (D)
Karabükspor
Akhisar Belediyespor (D)
Galatasaray
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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