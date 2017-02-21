Trabzonspor'da transfer çalışması!

Lig maratonu devam etmesine rağmen Trabzonspor transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-Mavililer gelecek sezonun planlamalarına başlarken, teknik direktör Ersun Yanal’ın yaz döneminde orta sahaya ofansif bir oyuncu, kanat, stoper ve golcü istediği öğrenildi.

Avrupa’da pek çok oyuncu mercek altına alınırken, Ocak ayında olduğu gibi yine kariyerli, takımı direkt olarak hedefe ulaştırabilecek kapasitedeki isimlere yönelinecek. Bu sezonu ilk 5 potasında bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor’un gelecek yıl gözü şampiyonlukta.

Kiralıklara yakın takip

Yusuf Yazıcı’dan müthiş verim alan Trabzonspor, altyapısındaki yıldızları yakın mercek altında tutuyor. Yönetim, özellikle kiralık olarak başka kulüplere gönderilen oyuncularını yakından takip ediyor. Bunların başında Şanlıurfaspor’da görev yapan Batuhan Artarslan ve Eskişehir’e gönderilen Ramazan Övüç var. Aynı zamanda Gaziantepspor’a sezon sonuna kadar verilen Muhammet Demir, Musa Nizam ile Sefa Yılmaz’ın da performansları izleniyor. Bu oyunculara sezon başı kampında şans tanınacak.

1461 Trabzon’da hedef Cihan

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon’da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibi hoca arayışlarına başlarken ilk hedef kulüp bünyesinde bulunan Hamit Cihan. Yönetim kurulu, Cihan’ın yeni bir ekip oluşturarak yola devam etmesini istiyor. Hafta sonunda oynanacak Kastamonu karşılaşmasına kadar bu konunun netlik kazanması bekleniyor. 1461 Trabzon’un Kırmızı Grup’ta 25 puanı var ve 14. sırada yer alıyor.



Kaynak : Fanatik