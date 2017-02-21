AJANSSPOR - Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi 1 yıl uzatılan aptan Emre Belözoğlu, NTV SPor'da yayınlanan Parantez programına konuk oldu ve açıklamalar yaptı.

"Türkiye'de hiç hak etmediğimiz şekilde seviliyoruz, hiç hak etmediğimiz şekilde de eleştiriliyoruz" diyen Emre, milli takım hakkında ise, "Milli davet olursa, şerefle, onurla, bundan önce nasıl taşıdıysak, o formayı taşımaya devam ederiz hayırlısıyla" ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışı hakkında da görüş bildiren tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş iyi bir takım. Geçen sezonun şampiyonu. Oturmuş bir kadroları ve sistemleri var. Ligde uzun haftalar var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Biz sene sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız inşallah, olmaya çalışacağız. Bizim bir hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçük kazalar olsa da yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.