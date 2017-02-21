''Volkan Demirel'e teşekkür ederim''

Trabzon deplasmanında, Alanyaspor'un devleşen kalecisi Haydar Yılmaz, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'e bağlanıp performansını değerlendirdi!

İşte o açıklamalar:

''Trabzonspor, son haftalarda çıkışta olan bir kulüptü, atmosferde çok üst düzeydi ve puan aldığımız için çok çok mutluyuz.

Buffon'a benzetilmek güzel

Benim sosyal medyada hiç hesabım yok, akrabalarım benimle ilgili yazılanları gösterince mutlu oldum. Buffon'la kıyaslanmak ismimin böyle telaffuz edilmesi beni mutlu etti.



Trabzonspor'a karşı özel bir motivasyonum yok ama iyi oyunum öyle denk geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı oynama fırsatım olmadı ama diğer maçlarda oynama şansı bulursam o zaman göreceğiz.

Büyük takımlara karşı konsantre olmak daha kolay oluyor, Trabzonspor karşısında da konsantreydim ama sabaha kadar uyumayıp maçı da düşünmedim.



Kariyer olarak ilk hedefim bu sezon Alanyaspor'u lig de tutmak. Ayrıca vücudumun gittiği yere kadar oynamak istiyorum. Milli Takım hedefim falan hedefim yok ama çağrılırsam tabiki mutlu olurum.



Maç sonu hocam elimi sıktı, tebrik etti. Bugün antrenmanda arkadaşlarım beni yine tebrik ettiler.

Volkan Demirel'in duruşunu beğeniyorum

Benim en beğendiğim kaleci Karcemaskas, onun stilini tarzını, konsantrasyonunu taktir ediyorum. Bir de Volkan Demirel'i beğeniyorum, baskılara eleştirilere rağmen onun duruşunu Fenerbahçe'ye sahip çıkmasını doğru buluyorum ve teşekkür ediyorum kendisine. Saffet Susic hocama diyeceğim tek şey, ekibine ve bana güvensin, gerisini bize bıraksın.''