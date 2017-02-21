- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Volkan Demirel'e teşekkür ederim''
21 Şubat 2017 , 18:51
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Trabzon deplasmanında, Alanyaspor'un devleşen kalecisi Haydar Yılmaz, Radyospor'da İlker Koç ve Emrah Karalinç'e bağlanıp performansını değerlendirdi!
İşte o açıklamalar:
''Trabzonspor, son haftalarda çıkışta olan bir kulüptü, atmosferde çok üst düzeydi ve puan aldığımız için çok çok mutluyuz.
Buffon'a benzetilmek güzel
Benim sosyal medyada hiç hesabım yok, akrabalarım benimle ilgili yazılanları gösterince mutlu oldum. Buffon'la kıyaslanmak ismimin böyle telaffuz edilmesi beni mutlu etti.
Trabzonspor'a karşı özel bir motivasyonum yok ama iyi oyunum öyle denk geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı oynama fırsatım olmadı ama diğer maçlarda oynama şansı bulursam o zaman göreceğiz.
Büyük takımlara karşı konsantre olmak daha kolay oluyor, Trabzonspor karşısında da konsantreydim ama sabaha kadar uyumayıp maçı da düşünmedim.
Kariyer olarak ilk hedefim bu sezon Alanyaspor'u lig de tutmak. Ayrıca vücudumun gittiği yere kadar oynamak istiyorum. Milli Takım hedefim falan hedefim yok ama çağrılırsam tabiki mutlu olurum.
Maç sonu hocam elimi sıktı, tebrik etti. Bugün antrenmanda arkadaşlarım beni yine tebrik ettiler.
Volkan Demirel'in duruşunu beğeniyorum
Benim en beğendiğim kaleci Karcemaskas, onun stilini tarzını, konsantrasyonunu taktir ediyorum. Bir de Volkan Demirel'i beğeniyorum, baskılara eleştirilere rağmen onun duruşunu Fenerbahçe'ye sahip çıkmasını doğru buluyorum ve teşekkür ediyorum kendisine. Saffet Susic hocama diyeceğim tek şey, ekibine ve bana güvensin, gerisini bize bıraksın.''
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller