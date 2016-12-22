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1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
22 Aralık 2016 , 15:14
TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım
24 Aralık Cumartesi:
13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
13.00 Sivasspor-Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Balıkesirspor-Elazığspor: Kutluhan Bilgiç
18.30 Samsunspor-Göztepe: Özgür Yankaya
25 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Giresunspor: Caner Ak
13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor: Murat Özcan
16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
18.30 Altınordu-Ümraniyespor: Çağatay Şahan
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