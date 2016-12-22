1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

TFF 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım

24 Aralık Cumartesi:

13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

13.00 Sivasspor-Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Balıkesirspor-Elazığspor: Kutluhan Bilgiç

18.30 Samsunspor-Göztepe: Özgür Yankaya

25 Aralık Pazar:

13.00 Denizlispor-Giresunspor: Caner Ak

13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor: Murat Özcan

16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

18.30 Altınordu-Ümraniyespor: Çağatay Şahan