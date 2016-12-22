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Elazığspor'da kaptan gemisini terk ediyor!
22 Aralık 2016 , 18:39
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da ilk ayrılık belli oldu.
Devre arası transfer döneminde takım kaptanı tecrübeli file bekçisi Serdar Kulbilge Elazığ ekibinden kesin olarak ayrılacak. 36 yaşındaki deneyimli kalecinin Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Sakaryaspor ile anlaştığı iddia edildi. Serdar'ın bu tercihinin sebebi ise Sakaryaspor'un genç teknik direktörü Tuncay Şanlı ile yakın dostluğu olarak belirtildi.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
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