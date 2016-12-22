Giresunspor'da 3 isimle yollar ayrılıyor!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'da yolcular belli oldu.

Yeşil-Beyazlılarda devre arasında Salih Sefercik, Guido Koçer ve Nemanja Tomic'le yollar kesin olarak ayrılacak.

Karadeniz ekibi ayrıca transfer döneminde bir tane santrfor oyuncu kadrosuna takviye edecek. Giresunspor 15. hafta sonunda 21. puanla 8. sırada yer alırken hafta sonunda Denizlispor'a konuk olacak.