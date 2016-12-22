İrfan Buz'dan transfer müjdesi

AJANSSPOR ÖZEL-

Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi’nde Salim Manav’a konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İlk yarı ile ilgili görüşlerini bildiren Buz, "Lige çok iyi başladık. 5'te 5 yaptık. Cezalı arkadaşlarımız varken, kadro derinliğimizde sıkıntılar oldu. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, Göztepe ve Altınordu maçları dışında. Bazen gol yollarında sıkıntı yaşadık. Son hafta Adana Demirspor'a karşı içerde 1-0 öndeyken, bir kontradan gol yedik ve maç 1-1 sona erdi. Genel olarak baktığımız zaman 15 müsabakada 27 puan topladık. Yarışın içindeyiz. 1 puan önümüzde Göztepe var, Sivasspor ile aynı puandayız, arkamızda ise Eskişehir ve Boluspor var. Yeni Malatyaspor lig başlamadan evvel buralarda bekleniyor muydu, bu bir soru işareti. Yarışın içinde olmamız önemli. Süper Lig’e çıkma yarışında biz de olacağız. Adana Demirspor'un 10 puan önündeyiz. Çok çetin bir ligdeyiz ve seyircilerimiz de bize destek oluyorlar. Sezon başı favori gösterilen takımların çoğunun önündeyiz, puanlar ortada" dedi.

-Pivot santrfor transfer edeceğiz

Devre arasında transfer yapacaklarını dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Takviyelerimiz olacak. Oyun sıkıştığında oyunu açma sıkıntılarımız devam ediyor. Bu anlarda oyunu çözebilen futbolculara ihtiyacımız var.İkinci yarı daha üretken ve daha iyi bir futbol oynayacağız ve pivot santrafor ihtiyacımız var. Devre arası transferlerinin direk katkı sonuçlu ve nokta olması gerek. İsim veremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

-Biz Real Madrid veya Barcelona değiliz

Deneyimli çalıştırıcı, hedeflerinde hiçbir sapma olmadığını ve son dönemlerde Bakan Bülent Tüfekçi, Vali ve bazı milletvekillerinden de destek aldıklarını söyledi. Destek veren herkese teşekkür etti.

İlk yarının bir kısmında geçirdikleri sıkıntılı dönem için konuşan Buz, “Biz bu periyodu geçirmeseydik 40 puanda olurduk. Her maç kazanamayız, biz Real Madrid veya Barcelona değiliz. Böyle dönemler yaşayabiliriz, daha önümüzde 19 maç var. Değerlendirmeleri genel yapmak gerekiyor, biz de isterdik daha çok puan kazanmayı" diye konuştu.