TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligin ilk yarısını 28 puanla bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bakkal, sahalarında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin başında 11. maçına çıktığına ve bu periyotta 3 maçı 10 kişi tamamladıklarına dikkati çeki.

Karşılaşmayı değerlendiren Bakkal, "Maçın özellikle ikinci devresinde bütün oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk devrede rakip bir şey yapmıyordu. Biz biraz daha üretken olabilirdik. İkinci devre biraz daha öne gitmeye ve üretmeye başladık. Kaçırdığımız goller var. Bunların gol olmasını isterdik ama 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olmak da vardı. Biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Bakkal, oyuncularını ortaya koydukları performanstan dolayı kutlayarak, "İlk devreyi çok güzel bir puanla bitirdik." ifadesini kullandı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 28 puanla bitirdikleri için son derece keyifli olduğunu dile getiren Bakkal, ikinci yarı için takıma takviye yapacaklarını kaydetti.

Bakkal, bir basın mensubunun takımda gönderilecek futbolcu olup olmadığı sorusu üzerine de daha önce Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer ile yolları ayırdıklarını anımsatarak, kaleci Korcan Çelikay ile Çağatay Çekin'in de gönderilebilecek oyuncular arasında yer aldığını aktardı.