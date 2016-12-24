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Bal-Kes, Elazığspor'u farklı geçti!

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirpor, Elazığspor'u Oğuzhan, İshak, Burak Çalık ve Bekamenga'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. Elazığspor ise 13 puanda kaldı.

Tarih24 Aralık 2016 , 17:50

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Bal-Kes, Elazığspor'u farklı geçti!

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