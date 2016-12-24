- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Eksiklerimizi giderip takımı toparlayacağız''
24 Aralık 2016 , 19:12
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'a 4-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Bayram Kadir Bektaş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise takımda yedek oyuncu olmamasının sıkıntısı çektiklerini belirtti.
Devre arasında eksikleri gidermek için çalışacaklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:
"Öncelikle skordan dolayı üzgünüz. Maçta ilk yarı pozisyonlar bulduk ama 2-0 geriye düştük. Oyuncu sıkıntımız devam ediyor. Takımda yorgunluk var, eksikliğimizin farkındayız. Umarım ara transferde bu eksikleri gideririz. Yönetim de bu konuda uğraşıyor. Takviye lazım. Bir an önce eksiklerimizi giderip takımı toparlayacağız. Balıkesirspor'u kutluyorum haklı bir galibiyet aldılar. İnşallah bizde ligin ikinci devresinde durumu düzelteceğiz."
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar