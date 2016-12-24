TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'a 4-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Bayram Kadir Bektaş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise takımda yedek oyuncu olmamasının sıkıntısı çektiklerini belirtti.

Devre arasında eksikleri gidermek için çalışacaklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Öncelikle skordan dolayı üzgünüz. Maçta ilk yarı pozisyonlar bulduk ama 2-0 geriye düştük. Oyuncu sıkıntımız devam ediyor. Takımda yorgunluk var, eksikliğimizin farkındayız. Umarım ara transferde bu eksikleri gideririz. Yönetim de bu konuda uğraşıyor. Takviye lazım. Bir an önce eksiklerimizi giderip takımı toparlayacağız. Balıkesirspor'u kutluyorum haklı bir galibiyet aldılar. İnşallah bizde ligin ikinci devresinde durumu düzelteceğiz."