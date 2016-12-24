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Es Es son bölümü seviyor!
24 Aralık 2016 , 15:32
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümü sonunda attığı 30 golün 17'sini karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.
Siyah-kırmızılı takım, 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 30 kez havalandıran Eskişehir temsilcisi, kalesinde de 10 gol gördü.
Eskişehirspor, maçların ilk 15 dakikalarında 5, 16-30'uncu dakikalarında 4, 31-45'inci dakikalarında ise 4 kez rakip ağları havalandırdı.
İlk 45 dakikalarda 13 kez gol sevinci yaşayan siyah-kırmızılılar, karşılaşmaların 45-60'ıncı dakikalarında 4, 61-75'inci dakikalarda 6 ve 76-90'ıncı dakikalarda ise 7 gol buldu.
Eskişehir temsilcisinde Semih Şentürk 8, Bruno Mezenga 7, Erkan Zengin 5, Chico Ofoedu ve Hasan Hüseyin Acar üçer, Axel Meye, Kamil Ahmet Çörekçi, Murat Uçar ve kaleci Ruud Boffin birer kez gol sevinci yaşadı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Eskişehirspor
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