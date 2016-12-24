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Göztepe 3 puanla kapattı!
24 Aralık 2016 , 20:28
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Göztepe
- Samsunspor
TFF 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'un golü 21' Murat Gürbüzerol'dan gelirken, Göztepe'nin galibiyetlerini ise 23' Adis Jahovic ve 33' Halil Akbunar kaydetti.
Samsunspor: 1 - Göztepe: 2
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Samsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın, N'diaye, Fatih Kılıçkaya (Dk. 11 Ercan Yazıcı), Burhan Arman (Dk. 89 Berkay Bolat), Zola, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Halil İbrahim Pekşen, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak (Dk. 59 Mehmet Çakır)
Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Lokman Gör, Gençer Cansev (Dk. 46 Emre Can Coşkun), Fuchs, Doğa Kaya (Dk. 57 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu), Tayfur Bingöl, Hakan Barış, Jahovic
Goller: Dk. 21 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 23 Jahovic, Dk. 32 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Kaya, Dk. 59 Gosso (Göztepe), Dk. 79 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 90+1 N'diaye (Samsunspor)
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Göztepe
- Samsunspor
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