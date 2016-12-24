TFF 1. Lig'de Elazığspor'u sahasında 4-1 yenen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu." dedi.

Cangök, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Takımın galibiyeti özlediğini ifade eden Cangök, "Galip gelince herkesin yüzü gülüyor. Son iki maç beraberlikle bitmişti. Bu durum bizi biraz üzmüştü. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Elazığsporlu oyuncuları da Bayram hocayı da kutluyorum. Biz geçen iki maçta erken gol yemiştik. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Bugün daha disiplinli oynadık. Bu takım moralli olduğu zaman çok güzel sonuçlar alabilir. Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu. Takımımı kutluyorum." diye konuştu.