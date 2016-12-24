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''Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı''
24 Aralık 2016 , 16:57
Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör İrfan Buz ise Boluspor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduğunu bildirdi.
Bu karşılaşmanın her iki takım açısından da son derece önemli olduğunu aktaran Buz, şunları kaydetti:
"Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz ancak kazanmayı gerçekten çok istedik. Son haftalarda biz de istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Özelikle devre arasına böyle moralli girmek açısından önemliydi. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki iyi skorlar alamadı ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyuz."
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