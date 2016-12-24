- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Okan Buruk: ''Kazandığımız için sevinçliyiz''
24 Aralık 2016 , 22:29
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk kazandıkları için mutlu olduklarını ve ligin 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladıklarını aktardı.
Samsunspor'un kendi evinde güzel futbol oynayan bir takım olduğunu belirten Buruk, "Buraya kazanmak adına geldik ama biraz korkularımız da vardı. Maça iyi başladık ama iyi oynarken gol yedik, sonra goller bulduk. İkinci yarı belki maçı daha erken bitirebilirdik ama olmadı. Kazandığımız için sevinçliyiz, liderliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ligde ikinci yarının daha zor geçeceğini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatan Buruk, "Kimin kimi yeneceği belli değil ama 2 puan ortalaması ile gidersek üst lige çıkmak için büyük avantajımız olur. Özellikle iç saha maçlarını kazanmamız lazım. Deplasmanda maçlar çok zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar