Okan Buruk: ''Kazandığımız için sevinçliyiz''

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk kazandıkları için mutlu olduklarını ve ligin 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladıklarını aktardı.

Samsunspor'un kendi evinde güzel futbol oynayan bir takım olduğunu belirten Buruk, "Buraya kazanmak adına geldik ama biraz korkularımız da vardı. Maça iyi başladık ama iyi oynarken gol yedik, sonra goller bulduk. İkinci yarı belki maçı daha erken bitirebilirdik ama olmadı. Kazandığımız için sevinçliyiz, liderliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ligde ikinci yarının daha zor geçeceğini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatan Buruk, "Kimin kimi yeneceği belli değil ama 2 puan ortalaması ile gidersek üst lige çıkmak için büyük avantajımız olur. Özellikle iç saha maçlarını kazanmamız lazım. Deplasmanda maçlar çok zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.