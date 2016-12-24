Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise özelikle Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından Sivasspor'un ligde bir çıkış içerisinde olduğunu belirtti.

Normal şartlarda deplasmanda 1 puan kazandıkları için mutlu olmaları gerektiğini anlatan İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Oynadığımız oyunun karşılığı puan mıydı? Hayır. Umuyoruz ve diliyoruz ki devre arasında yapacağımız takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü çizeriz."

İpekoğlu, Sivasspor'a bundan sonraki karşılaşmalarda başarı diledi.