- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Oynadığımız oyunun karşılığı puan mıydı?"
24 Aralık 2016 , 16:39
Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise özelikle Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından Sivasspor'un ligde bir çıkış içerisinde olduğunu belirtti.
Normal şartlarda deplasmanda 1 puan kazandıkları için mutlu olmaları gerektiğini anlatan İpekoğlu, şöyle konuştu:
"Oynadığımız oyunun karşılığı puan mıydı? Hayır. Umuyoruz ve diliyoruz ki devre arasında yapacağımız takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü çizeriz."
İpekoğlu, Sivasspor'a bundan sonraki karşılaşmalarda başarı diledi.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar