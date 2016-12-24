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Recep Niyaz'ın talibi çok

Tarih24 Aralık 2016 , 21:05

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Recep Niyaz'ın talibi çok

AJANSSPOR ÖZEL-

Çaykur Rizespor'un genç orta saha oyuncusu Recep Niyaz'a Denizlispor, Göztepe ve Şanlıurfaspor talip oldu.

Recep'in transferinin teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporuna bağlı olduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin ara tranfer döneminde ayrıca bir 10 numara transfer edeceği kulislerde konuşuluyor.
Öte yandan bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 13 karşılaşmada forma şansı bulan Recep Niyaz 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 

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