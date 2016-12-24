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Sivasspor'u Adana Demirspor durdurdu!

TFF 1. Lig'de son 4 maçını kazanarak zirveye yaklaşan Sivasspor, 10 kişi tamamladığı mücadelede Adana Demirspor ile berabere kaldı, yarışta yara aldı..

Tarih24 Aralık 2016 , 14:54

Yorum
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Sivasspor'u Adana Demirspor durdurdu!

Sivasspor: 0 - Adana Demirspor: 0

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Göksu Alhas, Sercan Kaya, Waldison, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Berkay Samancı, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)

Yorum
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