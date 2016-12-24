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Yeni Malatyaspor hasreti gol şovla bitirdi!

1. Lig'de son 5 haftada galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Boluspor'a gol yağdırdı, hat-trick yapan Eren Tozlu önderliğinde 3 puan hasretini noktaladı..

Tarih24 Aralık 2016 , 14:55

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Yeni Malatyaspor hasreti gol şovla bitirdi!

Boluspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 5

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Boluspor: Erdi Yokuşlu (Dk. 60 Melih Ağa), Arapi, Diarra, Emre Kılınç, Özgür İleri (Dk. 46 Andre Santos), Peopon, Murat Yıldırım, Furkan Şeker, Hakan Arslan (Dk. 31 İsmail Yıldırım), Yusuf Emre Gültekin, Özgür Özkaya

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 76 Osman Fırat), Pereira (Dk. 73 Sinan Özkan), İrfan Başaran (Dk. 83 Mba), Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang, Murat Akça

Goller: Dk. 9, 18, 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 14 Diarra (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Diarra (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.11 Özgür Özkaya, Dk. 51 Andre Santos, Dk. 70 Murat Yıldırım (Boluspor), Dk. 27 Pereira, Dk. 45+2 Mehmet Sak, Dk. 51 Caner Arıcı ve Azubuike, Dk. 81 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)

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