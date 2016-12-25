TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor'un teknik sorumlusu Namık Kemal Sarıyer, iç sahada kötü gidişata son verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki 3 haftada kendi sahalarında kazanamadıklarını hatırlatan Sarıyer, "En sonunda şeytanın bacağını kırdık." dedi.

Takımın, daha üst sıralara tırmanacağına inandığını belirten Sarıyer, şunları söyledi:

"İnşallah ikinci devre iç sahadaki maçları kazanıp dışarıda da başarıyı devam ettirerek takımımız daha üst seviyelere çıkacaktır. Bu arada seyircimizi kutluyorum. Son 10 dakika mükemmel bir şekilde itici güç oldular. 12. oyuncu gibi bizi devamlı desteklediler. Artık bütünleştik, vali ve belediye başkanımız, kulüp yöneticilerimiz, kulüp başkanlarımız ve seyircimiz ile bir bütünüz. Herkes gayretli bir şekilde takımımızı üst tarafa çıkarmak için elinden geleni yapıyor."

Giresunspor oyuncularına da iyi mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Sarıyer, "İki takımı da kutluyorum. Centilmence bir mücadele oldu. Fair play hep ön planda olsun. Oyuncularımız hafta içerisinde çok iyi hazırlanmışlardı. Bunun da semeresini gördük. 'Yine berabere bitecek mi' derken seyircimizin de güzel bir şekilde bizi öne itmesiyle tam zamanında gelen bir golle üç puanı aldık, armağan olsun herkese." şeklinde konuştu.