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"İyi hazırlanmışlar, bizi iyi irdelemişler"
25 Aralık 2016 , 19:44
Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ise 3 puanı rakiplerinin hak ettiğini söyledi.
Mersin ekibinin karşılaşmaya iyi hazırlandığını anlatan Uçar, "İyi hazırlanmışlar, bizi iyi irdelemişler. Biz de kendi çapımızda onları incelemeye çalıştık ama hafta içerisinde yaptığımız uyarılar yeterli olmadı. Rakibimiz, hak ederek 3 puan aldı. 'Ligin sonunda umut arıyorlar' dedik, iyi konsantre olamadık. Dolayısıyla mücadele eden, yakaladığı gol pozisyonunu kullanan takım kazandı." şeklinde konuştu.
Kadro derinliklerinin olmadığına dikkati çeken Uçar, devre arasında yapacakları transferlerle öncelikli olarak ligde tutunma, sonrasında da play-off'lara kalma mücadelesi vereceklerini belirtti.
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