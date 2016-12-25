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Mersin İdmanyurdu hasreti noktaladı!

TFF 1. Lig'de 11 haftadır galip gelemeyen Mersin İdmanyurdu, şeytanın bacağını Bandırmaspor karşısında kırdı ve 3 puan özlemini noktaladı..

Tarih25 Aralık 2016 , 17:57

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Mersin İdmanyurdu hasreti noktaladı!

Mersin İdmanyurdu: 1 - Bandırmaspor: 0

Stat: Mersin

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Abdullah Bora Özkara

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mahmut Metin (Dk. 72 Tekin Oğrak), Pedriel (Dk. 90 Sinan Kaloğlu), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita (Dk. 89 Ahmet Bener)

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit Gökoğlan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Souza, Daniel Costa (Dk. 51 Furkan Soyalp), Da Silva, Feridun Kıroğlu, Ömer Kandemir, Bahri Can Avcı (Dk. 79 Yusuf Akyel), Atabey Çiçek

Gol: Dk. 39 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Da Silva, Dk. 78 Furkan Soyalp, Dk. 86 Feridun Kıroğlu, Dk. 90+3 Souza (Bandırmaspor), Dk. 82 Abdulkadir Korkut, Dk. 86 Tolga Şahin ve Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu)

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