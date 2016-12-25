Samsunspor'da genç forvete kiralık modeli

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor devre arasında 5 milyon 600 bin TL ödeyip transfer tahtasını açtıracak.

Kırmızı-Beyazlılar transfer tahtanın açılmasıyla birlikte yeni oyuncular için kollarını sıvacak. Birçok oyuncuyla temas sağlayan Karadeniz ekibinin hedefindeki futbolculardan birisi ise Trabzonsporlu Sheydaev. Bordo-Mavili takımda az şans bulan 20 yaşındaki Azeri forvetin Samsunspor'a kiralanacağı öğrenildi.