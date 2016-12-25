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Yücel İldiz skordan memnun değil
25 Aralık 2016 , 18:39
Denizlispor-Giresunspor maçının ardından Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise önemli bir müsabaka olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Özellikle ilk yarısı, iki takım açısından baktığımızda biraz dengede geçen bir mücadele oldu. Biz de iyi mücadele ettik, Denizlispor da iyi mücadele etti. Önce onlar attı sonra biz attık. Devreye 1-1 girdik. İkinci yarının başlamasıyla beraber oyunun sonlarına kadar iyi pozisyonlar bulduk, çok gol kaçırdık. Oyun sonlarında ve uzatmaların son saniyelerinde yaptığımız gereksiz panik bize pahalıya patladı. Buraya üç puan için gelmiştik nitekim de o tarzda bir oyun oynadık ama son saniyede golü beklemiyorduk açıkçası, üzgünüz tabii. Ligin ikinci yarısında eksikliklerimizi tamamlayarak daha iyi bir Giresunspor izletmeye çalışacağız"
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