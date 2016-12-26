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Göztepe, geçen sezondan farklı!
26 Aralık 2016 , 10:52
TFF 1. Lig'de ilk 16 haftalık bölümü 9 galibiyetle tamamlayan Göztepe, geçen sezon 34 maçlık maratonda 9 maçtan 3 puanla ayrılmıştı.
Ligde ilk bölümde 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan lider İzmir temsilcisi, 27 gol atıp, kalesinde 16 gol gördü. Sarı-kırmızı ekip, geçen sezon 34 maçlık periyotta 9 galibiyet elde edebilmişti.
Yüzde 56,3'lük galibiyet oranı yakalayan Göztepe, profesyonel liglerdeki en başarılı 6. sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 73,5 galibiyet oranına ulaştığı 1990-1991 sezonunda 2. Lig B Grubu'nda ikinci sırayı elde etmişti ancak o zamanki adıyla 1. Lig'e (Süper Lig) çıkamamıştı.
TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda geçen yıl ilk 16 haftada 26 puan toplayan İzmir temsilcisi, 2012-2013'te 15, 2003-2004 ve 2011-2012 yıllarında ise on sekizer puana ulaşmıştı.
Göztepe, 2016 yılının son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda 28 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
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